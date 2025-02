Jacobelli: "Se Cardinale vuole fare qualcosa di milanista, deve richiamare Maldini"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan disputerà contro il Bologna domani sera alle ore 20.45 al Dall'Ara, valida per il recupero della nona giornata di campionato di Serie A Enilive. Jacobelli ha parlato tra le altre cose di Rafael Leao ma anche del possibile nuovo direttore sportivo che il club rossonero potrebbe ingaggiare in vista della prossima stagione.

Le parole di Jacobelli per la questione dirigenziale: "Se Gerry Cardinale volesse fare qualcosa di milanista, dovrebbe richiamare Maldini: non è un caso che da quando ci fu quel brusco divorziok, la situazione abbia registrato notevoli complicazioni. Ma non vedo il suo nome nella rosa dei possibili arrivi".