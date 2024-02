Jacobelli su Ibra: "Importante che in un grande club come il Milan ci sia una figura di riferimento con un passato nello stesso club"

Per la prima volta Zlatan Ibrahimovic ha sostanzialmente capeggiato la delegazione rossonera nella trasferta europa di Rennes: infatti lo svedese, accanto a Geoffrey Moncada, era l'unico dirigente presente in Francia. Furlani è rientrato oggi in Italia dopo una puntata con Gerry Cardinale in Medio Oriente, mentre oggi il proprietaio rossonero è a Miami per una convention sulla tecnologia. Nel pre partita di Rennes, Xavier Jacobelli nello studio di Milan Tv ha parlato del ruolo dello svedese.

Le parole di Jacobelli su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è molto importante, è un punto di riferimento assoluto. Una questione di carisma: lui ce l’ha e può darlo, lo dà. La presenza accanto alla squadra è molto significativa. All’interno di ogni grande club ci debba essere una figura di riferimento che alle spalle abbia uno straordinario passato che appartenga alla storia di questo club. C'è bisogno di un punto di riferimento che sappia cosa vuol dire indossare questa maglia".