James Rodriguez: "Volevo restare all'Everton, ma Benitez non contava su di me"

James Rodriguez, centrocampista offensivo dell'Al Rayyan accostato spesso anche al Milan, si è così espresso sul suo addio all'Everton, riservando una frecciata all'ex tecnico Benitez: "Mi sarebbe piaciuto restare all'Everton per molti altri anni, è un club spettacolare e i tifosi sono incredibili. Purtroppo ho trovato un manager che non contava su di me. Io volevo rimanere".