Jan-Carlo Simic verso la prima convocazione in nazionale maggiore serba

vedi letture

Jan-Carlo Simic è una delle rivelazioni della stagione rossonera. Il giovane centrale difensivo classe 2005 ha fatto sempre bene quando chiamato in causa, segnando anche un gol al suo esordio da professionista a San Siro. Non ha sempre trovato continuità con Stefano Pioli ma la sua traiettoria è stata notata in patria, in Serbia. Infatti, presto Simic potrebbe entrare nel giro della nazionale maggiore della Serbia, nonostante la giovanissima età.

A riportarlo è Matteo Moretto che cita una fonte balcanica come Kurir Vesti. Secondo l'indiscrezione Jan-Carlo Simic è prossimo alla sua prima convocazione nella nazionale maggiore serba. La chiamata potrebbe arrivare addirittura alla prossima pausa, nel mese di marzo, quando la Serbia giocherà un paio di gare amichevoli.