Jashari: "Ecco cosa voglio dare alla squadra. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme"
Ardon Jashari, al termine dell'amichevole odierna del Milan contro a Virtus Entella, ha parlato così a Milan TV del suo infortunio e del ritorno in campo:
Sull'infortunio: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricvuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".
Su quello che vuole dare alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".
