Jimenez in soccorso di Milan Futuro: "Felice di aiutare sempre"

Nella giornata di ieri il Milan Futuro ha vinto una partita cruciale in chiave salvezza nello scontro diretto con il Sestri Levante. I rossoneri hanno vinto in Liguria in rimonta per 2-1, grazie alle reti di Alesi e Ianesi. In aiuto della squadra allenata da Massimo Oddo è arrivato anche Alex Jimenez, ormai stabilmente nelle rotazioni della prima squadra. Il calciatore spagnolo era squalificato per la sfida contro la Fiorentina e quindi si è messo a disposizione per la trasferta dall'under 23.

Risultato? VIttoria cruciale e Jimenez tra i migliori in campo della sfida. L'ex Real Madrid, sul proprio profilo Instagram, ha esultato così: "Felice di aiutare sempre", con tanto di cuori rossoneri.