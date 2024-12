Jimenez sorprende: "Esordio senza paura e con personalità". Per la Gazzetta è stato il migliore in campo

Il Milan pareggia contro il Genoa in occasione della serata per i suoi 125 anni. Davanti al suo pubblico ed alle Legends rossonere presenti, la formazione di Fonseca era chiamata ad una reazione d'orgoglio che però non è arrivata, come conferma anche lo scialbo risultato finale (0-0). Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Alejandro Jimenez:

La Gazzetta dello Sport 7: "Al posto di Theo, esordio senza paura e con personalità. Crossa, tira, dribbla e non sbaglia niente. Fa ammonire Vogliacco e Zanoli. Da applausi".

Il Corriere dello Sport 6.5: "Gioca con la calma di un veterano, corre su tutta la fascia senza fermarsi. Sforna un bel cross per Chukwueze, tenta anche una buona conclusione a rete".

Tuttosport 6.5: "Al minuto 23 porta al tiro Chukwueze facendo vedere una summa delle sue qualità: non è Theo, ma è alla prima da titolare in Serie A ed è il più positivo in campo".

Il Corriere della Sera 6.5: "Cresce con il passare dei minuti: buona l’intesa con Rafa, sopraffino il suggerimento che Chukwueze spreca. Un tiro respinto da Leali: personalità".

La Repubblica 6.5

LA PAGELLA DI ALEJANDRO JIMENEZ A CURA DI MILANNEWS.IT

JIMENEZ 6.5: decisamente il Migliore in campo per impegno, costanza nella prestazione e voglia di fare.