Joao Felix: "Al Milan per aiutare la squadra e far divertire i tifosi"

Joao Felix, attaccante del Milan è intervenuto così sui profili social del club rossonero. Queste le sue dichiarazioni sul primo impatto nel mondo Milan:

"Come ho già detto ho voluto fortemente il Milan, e loro hanno spinto per prendermi. E' stata una doppia vittoria diciamo. Sono qui per dare tutto a questo club, per vincere e per far divertire i tifosi allo stadio".