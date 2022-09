Joao Felix: "Kakà è il mio punto di riferimento"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Joao Felix è stato protagonista di un curioso botta e risposta con un famoso influencer spagnolo. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha affermato che il club in cui gli piacerebbe giocare è il Leeds, mentre Ricardo Kaka è stato il suo punto di riferimento. Il giocatore più sottovalutato? Cunha, compagno di squadra. Il più forte esterno offensivo del mondo, per il gioiellino lusitano, è Neymar. Per finire, chi è il miglior allenatore? Dopo averci pensato un po', la risposta di Joao Felix è stata ‘passo’...