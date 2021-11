Joao Felix ko, salterà la sfida contro il Milan

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Oltre allo squalificato Antoine Griezmann, nella sfida di ritorno in Champions League contro il Milan, l'Atletico Madrid dovrà fare a meno di Joao Felix. Il fantasista portoghese, come informano i canali ufficiali del club colchonero, ha subito una "lesione muscolare postraumatica con edema miofasciale al gemello interno". Nel comunicato del club madrileno non si fanno riferimenti alle tempistiche di recupero dall'infortunio, ma appare oltremodo difficile che il giocatore possa recuperare in tempo per il Milan. A rischio, ovviamente, anche la sfida della Liga in programma sabato contro l'Osasuna di Pamplona. (ANSA).