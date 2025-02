Joao Felix: "Leao mi telefonava per chiedermi se fosse vero che sarei venuto al Milan. Abbiamo una buona intesa in campo"

vedi letture

Al Milan Joao Felix ha ritrovato Rafael Leao, suo compagno in nazionale. Il portoghese, oggi presentato a Casa Milan, ha parlato della connessione in campo con Rafa:

Come ti ha accolto Leao? Ti ha detto qualcosa per convincerti?

"Devo dire che è stato il primo a telefonarmi per chiedermi se fosse vero che sarei venuto. Mi chiedeva se firmavo oppure no, appena l'ho fatto mi ha telefonato ed era molto contento. Abbiamo un buon rapporto, abbiamo già una buona intesa in campo. Mi piace averlo di fianco".