Joao Felix, mi piacerebbe restare al Milan

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - "Per adesso sono in prestito fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto. L'importante è stare dove mi sento bene, io mi sento bene qua. Se ci fosse la possibilità di restare al Milan mi piacerebbe": Joao Felix si presenta nella conferenza stampa organizzata a Casa Milan per lui che è uno dei colpi più importanti della campagna acquisti di gennaio del club rossonero. E l'attaccante portoghese è già idolo dei tifosi a cui subito ha ricordato Kakà. "E' il mio giocatore preferito di sempre". Poi ammette l'interessamento dell'lnter "ma avevo già scelto di venire al Milan" e racconta il suo rapporto con Conceiçao: "Conoscevo già il mister.

Mi ha detto quello che mi aspettavo e volevo, avrei giocato nel mio ruolo. E' ciò che mi ha convinto di più ad andare al Milan. Mi piace come giocano le sue squadre, mi identifico molto. Possiamo giocare tutti e quattro insieme in attacco. Avere quattro attaccanti non vuol dire che non ci sia difesa. Quando c'è da difendere siamo lì a difendere. E' possibile attaccare bene e difendere bene". (ANSA).