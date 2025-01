Joao Felix, Pellegatti: "Tra Chelsea e Milan non corrono grandi rapporti ma con la mediazione di Mendes..."

Carlo Pellegatti questa mattina nel suo consueto video pubblicato sul proprio canale YouTube ha commentato l'indiscrezione di mercato di questa mattina che vede il Milan interessato a Joao Felix, come mossa alternativa a Marcus Rashford la cui risposta tarda ad arrivare.

Pellegatti ha riepilogato così la notizia: "Joao Felix non trova spazio nel Chelsea. Maresca preferisce giocatori di gamba per permettere a Palmer di non lavorare a centrocampo. Joao Felix è un doppione e il Chelsea lo vorrebbe vendere: difficile trovare 45/50 milioni e allora si può trovare intesa sul prestito. Da capire se sarà con diritto o con obbligo".

Quindi Pellegatti ha sottolineato una cosa importante sulla relazione tra i due club: "Tra Chelsea e Milan non corrono grandi rapporti, ve lo assicuro io, non corrono grandi rapporti. Ma con la mediazione di Mendes si potrebbe arrivare a questa soluzione: il prestito e un ingaggio abbordabile".