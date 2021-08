Jorginho candidato al premio UEFA quale miglior calciatore del 2020-2021

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Jorginho, centrocampista dell'Italia campione d'Europa, e Roberto Mancini, CT degli azzurri, sono tra i candidati al premio Uefa, rispettivamente come calciatore e allenatore dell'anno 2020-2021. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021-'22, in programma giovedì 26 agosto a Istanbul. Giocano tutti in Premier League i tre più votati da una giuria di 55 giornalisti: Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City), Jorginho (Italia-Chelsea) e N'Golo Kanté (Francia-Chelsea). Josep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italia) e Thomas Tuchel (Chelsea) sono invece i finalisti per il premio Uefa Men's Coach of the Year, votati dai 24 colleghi partecipanti a Euro 2020, più gli 80 sulle panchine delle squadre impegnate nelle coppe europee. Nella top ten dei tecnici anche Antonio Conte (vincitore della scudetto con l'Inter la scorsa stagione), al sesto posto. (ANSA).