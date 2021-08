Jorginho ed Emerson nella storia, primi a vincere Champions, Europeo e Supercoppa in una stagione

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, l'unico nella storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver centrato il tris Champions League, Europeo e Supercoppa Europea in una sola stagione; nel 2016 Pepe e Cristiano Ronaldo non figuravano nella lista dei convocati del Real Madrid e non ricevettero la medaglia.