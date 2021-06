Jorginho: "I leader di questa Italia? Da Chiellini e Bonucci a Donnarumma, non ce n'è uno solo"

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - ''A chi mi considera leader dell'Italia dico che di questo gruppo fanno parte tanti grandi giocatori con tanta personalità. Io sono un ragazzo e un calciatore che cerca di aiutare tutti ma tutti qui possono dare un grande aiuto e aggiungere qualcosa alla squadra, Chiellini, Bonucci, Insigne, Verratti, Immobile, Donnarumma...''. E' quanto ha dichiarato Jorginho dal ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la seconda partita del girone, mercoledì 16 giugno alle 21 contro la Svizzera.''Chi scende in campo sa di rappresentare sempre il Paese. In questa Nazionale - ha evidenziato il centrocampista di origini brasiliane - abbiamo tanti ragazzi di qualità''. Fra questi a suo dire Nicolò Barella per il quale ha scomodato un importante paragone con un compagno del Chelsea: ''Se assomiglia a Kanté? Per caratteristiche sì: hanno entrambi potenza fisica, corrono per tutti e per 120', sanno coprire il campo. Ammetto che lì nel mezzo mi aiutano tanto nel recuperare palloni. Credo che davvero Nicolò somigli molto a Kanté''. (ANSA).