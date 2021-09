Jorginho sull'Italia: "37 partite senza sconfitte? Vogliamo continuare"

Jorginho, dopo le critiche piovutegli addosso per l’errore dal dischetto contro la Svizzera, ha giocato bene nel match di mercoledì contro la Lituania, partendo da titolare con la fascia da capitano. Ai microfoni di Rai Sport dopo la fine della partita, Jorginho ha dichiarato: “Mi ha fatto piacere giocare con la fascia, ma continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo Chiellini e Bonucci come capitani”.

Hai fatto gli straordinari.

"Mancini mi ha chiesto come stavo, se potevo giocare e gli ho detto di sì. Siamo qua per la causa e quando c'è da dare tutto noi diamo sempre tutto".

Centrocampo inedito che ha funzionato bene.

"Le partite vanno giocate e vinte specialmente in questo calcio di oggi. Devi scendere in campo e vincere".

Tante assenze.

"Esatto. Credo che vada valutata questa vittoria. Siamo scesi in campo con tanta voglia e abbiamo meritato questa vittoria".

Hai detto prima della partita che tu ci credevi e voi no. Messaggio a chi criticava?

"Capisci come vuoi tu".

Ora c'è la Nations League.

"Dobbiamo stare attenti e se pensiamo agli altri la prossima partita non la vinciamo. Dobbiamo cercare di creare come fatto nelle altre partite solo che in altre occasioni la palla non è entrata".

37 partite senza sconfitte. C'è voglia di continuare?

"Ovvio. Quando non ne hai non cresci e noi vogliamo continuare a crescere".