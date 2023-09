Jovetic sul derby: "Vedo tanto equilibrio. Sempre un piacere vedere Leao"

Stefan Jovetic, ex di Fiorentina ed Inter e attualmente in forza all'Olympiacos, parla così a gazzetta.it della Serie A e in particolare del derby tra Inter e Milan: "È sempre affascinante, con tanti giocatori di alto livello. E poi con Inter e Milan in testa alla classifica mi sembra che la lotta al vertice sia subito interessante. Vedo tanto equilibrio. L’Inter è reduce da una stagione soddisfacente, con la finale di Champions in cui avrebbe meritato di più di fronte al fortissimo Manchester City. Lautaro è sempre più decisivo, come Giroud del resto.

E poi è sempre un piacere veder giocare Leao. Insomma, vedo tanto equilibrio per questa sfida. E comunque è pesto per fare previsioni per lo scudetto".