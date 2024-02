Jovic a MilanTV: "Questo 2024 è iniziato alla grande per me, voglio continuare così"

vedi letture

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic, a quota 7 reti con la maglia rossonera. Queste le parole dell'attaccante serbo ai microfoni di Milan TV.

Un momento importante

"Sto giocando bene e sono felice di questo, lavoro sempre per farmi trovare pronto, sono orgoglioso soprattutto per la vittoria. Questo 2024 è iniziato alla grande per me, voglio continuare così, sono fiero della vittoria di stasera, siamo forti".

Sulla prossima sfida contro il Napoli

"Sarà una partita difficile ma siamo pronti ad affrontare chiunque perchè siamo in un buon periodo e siamo una grande famiglia".