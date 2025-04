Jovic, chi l'avrebbe mai detto? A gennaio fu lui a far saltare l'accordo tra Milan e Monza

Un mese fa di questo tempi Luka Jovic era più che al margini del progetto Milan. Pausa di marzo, l'attaccante serbo che fino a quel momento aveva giocato titolare (per necessità) solo la prima di campionato contro il Torino era fuori dal progetto rossonero. Sembrava solo in attesa della scadenza del contratto. Nelle idee della società Jovic - carriera non banale ma presente complicato - era addirittura la quarta prima punta. Dietro a Gimenez e a Abraham, ma anche a Camarda. Già, anche dietro al giovanissimo centravanti che ora sta giocando con l'Under 23 e che a gennaio Adriano Galliani voleva con forza portare al Monza con un prestito di 18 mesi. La società di via Aldo Rossi in quella occasione rifletté a lungo sulla possibilità di prestarlo, ma alla fine Ibrahimovic stoppò la trattativa convinto che il percorso di crescita del classe 2008 dovesse e debba proseguire al Milan. Per ora oscillando tra prima e seconda squadra.

Prima di Camarda, il Monza aveva chiesto al Milan Luka Jovic. E in quella circostanza non ci fu alcuna preclusione da parte della società rossonera. Considerato il contratto in scadenza, la sua marginalità nel progetto di Conceicao, Ibrahimovic e Furlani hanno subito dato l'ok alla cessione dell'attaccante serbo. Una trattativa che non è decollata solo perché a opporsi fu il giocatore, non convinto da un Monza in caduta libera.

Luka Jovic ha avuto ragione. Nelle ultime cinque partite ha realizzato quattro gol e in questo momento - contro ogni pronostico - è il centravanti principe di un Milan che ieri ha battuto 3-0 l'Inter e staccato il pass per la finale di Coppa Italia grazie alla sua doppietta. "Sta lavorando benissimo, ha perso anche un po' di chili. Non dà riferimenti ai difensori centrali, volevamo avere questo supporto", ha detto a fine gara Conceicao su Jovic. Entrambi sanno che a fine stagione andranno via, ma ora si fanno forza a vicenda. E puntano a una Coppa che renderebbe decisamente meno amara una stagione vissuta tra mille difficoltà.