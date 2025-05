Loftus mossa a sorpresa di Conceiçao: l'ultima titolarità a metà dicembre

La mossa a sorpresa di Sergio Conceicao per la gara di questa sera tra Genoa-Milan è la titolarità di Ruben Loftus-Cheek, preferito al posto di Rafael Leao. Il centrocampista inglese, che nella seconda parte dell'anno tra infortuni e un caso di appendicite ha giocato pochissimo, questa sera dovrebbe agire sulla linea di trequarti insieme a Pulisic e alle spalle di Luka Jovic.

Oggi è una gara importante per Ruben Loftus-Cheek che ritrova la titolarità per la prima volta dall'11 dicembre 2024: era la sesta gara del League Phase di Champions League e si giocava Milan-Stella Rossa, l'inglese lasciò il campo dopo 28 minuti per infortunio. L'ultima dall'inizio in campionato risale invece al 26 novembre 2024, quando i rossoneri pareggiarono 0-0 contro la Juventus.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.