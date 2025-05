Rafa Leao parte dalla panchina: non succedeva dal 30 marzo

Rafael Leao parte dalla panchina. Questa è la notizia in primo piano nel pre partita di Genoa-Milan, gara che chiude il 35° turno di Serie A Enilive a partire dalle 20.45. Il calciatore portoghese non figura tra la lista dei titolari selezionati da Sergio Conceicao: al suo posto è stato preferito Ruben Loftus-Cheek. Per il numero 10 rossonero si tratta della prima panchina dal 30 marzo quando i rossoneri affrontarono il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Per tutto il mese di aprile, Leao è partito titolare facendo anche molto bene: 1 gol e 2 assist in sei partite, incluse le semifinali di Coppa Italia contro l'Inter.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.