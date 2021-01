Jovic e il Real hanno scelto: il serbo tornerà in prestito all’Eintracht fino a giugno

Come riportato dalla redazione serba di Republika, Luka Jovic e il Real Madrid avrebbero trovato una soluzione comune per far sì che lo stesso giocatore possa trovare più minuti in campo. Infatti, a ore, l'Eintracht Francoforte (tra l'altro sua ex-squadra, ndr) chiuderà la trattativa per riportare Jovic in prestito in Germania fino a giugno. Sulle sue tracce c'era anche il Milan.