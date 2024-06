Jovic e Kjaer si giocano gli ottavi... ma entrambi partono dalla panchina

vedi letture

Questa sera alle ore 21 si scende in campo per decidere il girone C: tutto è ancora in discussione. L'Inghilterra, attualmente prima a 4 punti, sfiderà la Slovenia seconda a 2. Nell'altra gara ci sarà una sorta di spareggio tra Danimarca (2 punti) e Serbia (1 punto). Quest'ultima è anche una gara tra due calciatori rossoneri che, però, partiranno entrambi dalla panchina: si tratta del capitano danese Simon Kjaer e dell'attaccante serbo Luka Jovic che ha trovato il gol nell'ultima gara.

Queste le formazioni ufficiali di Danimarca e Serbia:

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind

SERBIA (3-4-3): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic; Samardzic, Mitrovic, Lukic