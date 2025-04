Jovic ha fatto 13. Seconda doppietta da quando è al Milan, ancora in Coppa Italia

Seconda doppietta per Luka Jovic con la maglia del Milan e anche stavolta arriva in Coppa Italia. Il serbo aveva segnato due reti già nella partita contro il Cagliari negli ottavi di finale della passata edizione, in una partita vinta per 4-1.

Complessivamente sono 13 le reti segnate in 42 partite: 8 in Serie A, 4 in Coppa Italia e uno in Europa League. Quella contro l'Inter è stata senz'altro la sua miglior prestazione in questi due anni in rossonero. Gara sontuosa che legittima la scelta di Sergio Conceiçao di schierarlo per la terza volta di fila da titolare.

Voto 8 per MilanNews (QUI TUTTE LE PAGELLE) così motivato: "Fa un lavoro sporco importante, mettendo giù palloni complicati e badando al sodo lasciando gli orpelli in soffitta. Apre e chiude l’azione che porta al gol del vantaggio del Milan dove si fa trovare pronto a inzuccare il cross di Jimenez, anticipando Darmian e non lasciando spazio di reazione a Martinez. In avvio di ripresa, su angolo, è un falco nel prendersi il ribalzo e fare 0-2. Non sbaglia praticamente nulla con la palla al piede, in una delle migliori notti della sua vita".