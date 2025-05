Genoa-Milan, Pulisic a MTV: "Non è difficile giocare con Jovic. Vogliamo dare continuità"

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dalla partita contro il Genoa. Posizione inedita per Capitan America, che appare in distinta come seconda punta al fianco di Luka Jovic in un 3-5-2. Ecco le sue parole:

"Vogliamo dare continuità alla squadra, perché è importante per noi. Abbiamo una finale in vista e dobbiamo essere in fiducia e giocare bene. Jovic è un grande giocatore, non è difficile giocare con lui. Sa gestire molto bene il pallone ed è un piacere giocare con lui".

In questa stagione Pulisic ha raccolto 45 presenze, segnando 16 reti e servendo 11 assist. Nell'ultima partita contro il Venezia ha vinto il premio di "Panini Player of the Match" come migliore in campo.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vásquez, De Winter, Martín; Frendrup, Masini; Messias, Thorsby, Norton-Cuffy; Pinamonti. A disp.: Siegrist, Sommariva; Ahanor, Badelj, Bani, Ekhator, Kassa, Otoa, Venturino, Vitinha, Zanoli. All.: Patrick Vieira.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Hernández; Pulisic, Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, E. Royal, Terracciano, Thiaw, Walker; Musah; Camarda, Chukwueze, Félix, Gimenez, Leão. All.: Sergio Conceição.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Costanzo – Passeri

IV UOMO: Santoro

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

