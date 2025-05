Assenti Furlani e Ibra per impegni pregressi. Presente il Ds del Bologna a Marassi

vedi letture

Questa sera allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove alle 20.45 si giocherà il posticipo del 35° turno di Serie A Enilive, non sono presenti nè Giorgio Furlani nè Zlatan Ibrahimovic, come appreso dalla redazione di MilanNews.it e come confermato dalla redazione di Sky Sport 24. I due dirigenti sono assenti per impegni presi in precedenza: c'è invece Geoffrey Moncada. Il collega di Sky Sport Peppe Di Stefano ha poi sottolineato che è presente allo stadio il Ds del Bologna Giovanni Sartori, venuto a studiare i rossoneri da vicino prossimi avversari dei felsinei in campionato e Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.