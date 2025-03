Jugovic sull'eventuale dopo-Thiago Motta: "Pioli ha svolto un ottimo lavoro al Milan, ma io ho un debole per Gasperini"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore bianconero Vladimir Jugovic ha invocato un nome specifico per l'eventuale dopo-Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

"Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo. Thiago Motta è l’allenatore e avrà le sue responsabilità. Ma le colpe sono di tutti in questi momenti. Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con lui. Se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po’ mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente. Conte è una garanzia. Da giocatore è stato un vincente nella nostra Juventus e da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato. Conte conosce Torino e l’ambiente bianconero, dove è stato protagonista tanto in campo quanto in panchina".

Sulle alternative all'attuale allenatore del Napoli l'ex centrocampista serbo ha poi aggiunto: "Pioli ha svolto un ottimo lavoro al Milan. Detto questo, io ho un debole per Gasperini. All’Atalanta ha costruito qualcosa di straordinario dimostrando di essere un allenatore top. Gasp è cresciuto nella Juventus e ha allenato le giovanili bianconere, di sicuro meriterebbe una occasione. Ma questa domanda dovreste farla soprattutto a Giuntoli...".