Jungdal, sei anni al Vejle e cinque presenze in Under 17

Andreas Jungdal, portiere classe 2002, è un nuovo giocatore del Milan e verosimilmente andrà a rinforzare il settore giovanile rossonero. Il danese, che era stato già a Milanello a febbraio per un provino, ha inizio a giocare in tenerissima età nello Skibet IF per poi passare nel 2013 al Vejle (a nove anni), dove ha militato fino ad ora. Jungdal ha disputato cinque presenze nell'Under 17 danese, riuscendo a mantenere la porta inviolata in due occasioni.