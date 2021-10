Juric: "Pobega ha grandi margini di miglioramento, può crescere tanto"

Qual è l'apporto che riesce a dare Pobega? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro la Juventus, derby valido per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: "Ha grandi margini di miglioramento, come tanti altri. Pobega non era titolare fisso nello Spezia, per lunghi periodi faceva panchina. Può crescere tanto, così come Mandragora, Lukic, Aina, Buongiorno, Singo e Bremer: sono giovani, quando li vedo allenare è una gioia per me. Hanno margini di crescita perché si applicano. Sono tutti giovani, possono crescere tanto e ci vuole un po' di fortuna. Ultimamente ci gira male, ma possiamo crescere tanto magari mettendo giocatori ancora più forti".