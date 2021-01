Juric su Lovato: "Ha grandi qualità ma in questo momento gli altri mi danno più sicurezza"

Ivan Juric, tecnico del Verona, durante la conferenza pre Spezia ha parlato anche di Matteo Lovato, difensore accostato al Milan nelle scorse settimane: "Ha grandissime qualità e le deve sviluppare bene. Per me sono tutti uguali: se uno di trentasei anni gioca meglio del giovane, gioca il trentaseienne. In questo momento gli altri mi danno un po' più di sicurezza. Nell'ultima partita Ceccherini, Magnani e Dawidowicz hanno fatto una grande partita. Matteo fa parte della squadra e sarà sicuramente utilizzato, farà il suo percorso".