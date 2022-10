Juric verso il Milan: "Lazaro e Vojvoda giocano 60 uno e il resto l'altro"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così delle scelte sugli esterni in vista del Milan: "Lazaro e Vojvoda giocano 60 e il resto l'altro. Lazaro può ancora crescere, Singo è un'opzione: può fare meglio e deve ritrovare sicurezza in se stesso, ma si allena bene. Deciderò domattina, ma è molto probabile Singo"