Juve, Allegri: "Abbiamo giocato l'ennesima partita cercando di vincere per provare a giocarci con il Milan il quarto posto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pesante ko subito sul campo dell'Empoli:

Come si spiega una Juventus che si scioglie alla prima difficoltà?

"Partirei fuori dal campo, perché siamo arrivati allo stadio ed eravamo secondi in classifica, dopo il riscaldamento ci siamo ritrovati settimi. Abbiamo giocato l'ennesima partita cercando di vincere per provare a giocarci con il Milan il quarto posto. Magari non sarebbe bastato. Dispiace perché dopo il gol siamo crollati, sono stati davvero quattro mesi difficili. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, l'unica cosa certa sono i 69 punti sul campo, che valgono sicuramente di più. L'annata è andata così, dobbiamo stare zitti, ripartiamo per cercare di finire la stagione nel migliore dei modi".