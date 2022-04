Juve, Allegri: "Per lo scudetto può succedere di tutto"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 30 APR - "E' un campionato in cui non c'è un valore assoluto, è divertente anche per questo perché può ancora succedere di tutto". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la corsa allo scudetto. E sul possibile sorpasso dei bianconeri al Napoli al terzo posto. "Sarebbe importante, anche perché gli azzurri fino a ieri lottavano per il titolo - spiega l'allenatore bianconero - ma, come prima cosa, dobbiamo consolidare un piazzamento in Champions: non dimentichiamoci che a gennaio eravamo in una brutta situazione di classifica, poi piano piano con il lavoro e i risultati c'è stata questa rincorsa". (ANSA).