Juve-Milan, subito rigori in caso di 1-1 al 90': ecco i possibili rigoristi

In caso di 1-1 dopo i 90' regolamentari, questa sera Juventus e Milan andranno subito ai rigori senza giocare i supplementari. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i possibili cinque rigoristi delle due squadre: per i bianconeri potrebbe essere Dybala, Pjanic, Bonucci, Ronaldo e Douglas Costa, mentre per i rossoneri potrebbero calciare Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic e Romagnoli.