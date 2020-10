Juve-Napoli, per i legali della FIGC l'Asl non ha adeguatamente motivato lo stop agli azzurri

L'edizione odierna del Corriere della Sera prova a spiega quella che sarebbe la tesi dei legali della FIGC per quanto riguarda il mancato rispetto del protocollo da parte del Napoli di Gattuso. In particolare - si legge - nessuno sostiene che le Asl non abbiano alcuna competenza in materia, ma possono intervenire solo se, nel loro territorio, di fronte a casi cogenti (un aumento pericoloso dei contagi, una situazione preoccupante nelle terapie intensive) sia necessario impedire al gruppo squadra di muoversi per svolgere allenamenti e partite. Va però adeguatamente motivato, cosa che — secondo gli avvocati della Figc — non ha fatto la Asl di Napoli quando ha impedito alla squadra di andare in aeroporto, comportandosi come se il protocollo non esistesse.