Juve-Sarri, Ramadani al lavoro: incontrerà il Chelsea tra stasera e domani

Maurizio Sarri è il primo nome sulla lista della Juventus per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il destino del tecnico toscano è di nuovo affidato alle sapienti mani di Fali Ramadani: l'agente, che un anno fa fu determinante per il suo passaggio al Chelsea, si incontrerà tra stasera e domani con la proprietà dei londinesi per capire come liberare l'ex mister del Napoli dal contratto che lo lega ai Blues ancora per due anni. Il Chelsea potrebbe chiedere un indennizzo; in ogni caso, i bianconeri aspetteranno la finale di Champions League per capire se esistono ancora possibilità di arrivare a Pochettino o Klopp. Il piano B resta Simone Inzaghi.