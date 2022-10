Juventus, Allegri post Maccabi e verso il Milan: "Il silenzio in spogliatoio l'ha detta lunga"

MilanNews.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso a SkySport dopo la vittoria sul Maccabi Haifa in vista della sfida contro il Milan di sabato: "Direi che i ragazzi sono stati molto intelligenti perché alla fine erano molto arrabbiati perché a un quarto d'ora dalla fine siamo usciti dalla partita. Devi continuare a giocare con velocità di passaggio per poter far tre, quattro, cinque, sei gol ma quello non è un problema. Se continui a gigioneggiare dopo diventa un problema. Siamo stati fortunati. Dopo la partita c'era un silenzio nello spogliatoio che la diceva lunga".