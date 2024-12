Juventus, contatti recenti tra Giuntoli e gli agenti di Tomori

Aspettando sviluppi dal fronte Antonio Silva, la Juventus di certo non resta con le mani in mano: l’altra pista calda per la difesa (al netto di Hancko) è quella che porta a Fikayo Tomori del Milan. Risultano contatti recenti tra il dt Giuntoli e gli agenti del difensore del Milan - riporta Tuttosport - per verificare la fattibilità di un’operazione che, nelle idee della Juventus, non dovrebbe distanziarsi molto da quelle che ad agosto hanno portato Kalulu a Torino. Sullo sfondo rimangono in corsa altri profili come Kiwior dell’Arsenal e Luiz Felipe, svincolatosi dall’Al-Ittihad, senza dimenticare eventuali uscite dal Barcellona quali Araujo e Christensen.

Nel frattempo, sta per calare il sipario sull'avventura di Danilo alla Juventus dopo cinque anni e mezzo. Finito in panchina con Motta, il difensore non è rimasto insensibile dinanzi al corteggiamento del Napoli: pronto un contratto fino al 2026, con buona pace dei tanti estimatori esteri (Flamengo, Marsiglia e Manchester United) che in queste settimane hanno chiesto informazioni e sondato il terreno.

La Juve però - si legge - non intende regalare a Danilo il cartellino, ma punta a incassare un indennizzo o a ottenere qualcosa in cambio (ad esempio il prestito di Raspadori dal Napoli). Diplomazie al lavoro per cercare di trovare un’intesa sulle modalità di un affare, che appare destinato comunque ad andare in porto.