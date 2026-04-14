Juventus, due i calciatori diffidati che rischiano di saltare il Milan

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Tanto della stagione del Milan, e di conseguenza del futuro della squadra così come di molte delle sue componenti attuali, passerà dal big match del prossimo 26 aprile contro la Juventus. Nelle ultime 7 giornate i rossoneri hanno perso tutto il vantaggio che avevano messo da parte meticolosamente per salvaguardare la zona Champions League: la formazione di Allegri è terza e ora conserva solamente 3 punti sui bianconeri, che sono sono al quarto posto. Al quinto, a -4 c'è il Como, mentre al sesto a -6 la Roma.

La partita che si giocherà a San Siro tra poco più di dieci giorni potrebbe davvero essere decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League, o quantomeno potrebbe dare una direzione chiara. Prima dello scontro alla 34^ giornata, però, entrambe le formazioni dovranno misurarsi con un altro impegno in questo fine settimana: il Milan domenica alle 15 in casa dell'Hellas Verona, la Juventus poco più tardi in casa alle 20.45 contro il Bologna. Ci saranno alcuni giocatori che devono stare attenti al giallo perché diffidati. Per il Diavolo sono ben cinque, con alcuni nomi di peso: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Modric e Leao. Nomi importanti anche i due juventini a rischio, entrambi in difesa: Gleison Bremer e Lloyd Kelly.