Juventus, il costo dell'abbonamento in curva costa più del doppio rispetto a Milan e Inter

Calcio e Finanza ha pubblicato un articolo in cui ha messo a confronto i prezzi degli abbonamenti allo stadio 2022/2023 della Juventus con quelli di Milan e Inter. Comunicazioni ufficiali ai tifosi bianconeri ancora non ce ne sono state, ma le prime indicazioni arrivano dalle cifre comunicate agli Juventus Official Fan Club, in attesa che il club di Andrea Agnelli lanci la campagna ufficiale in vista della prossima stagione. I costi delle sottoscrizioni in curva dell’Allianz Stadium saranno più di due volte superiori a quelli delle due concorrenti principali: Milan e Inter, che hanno lanciato le rispettive campagne abbonamenti nelle scorse settimane. Il tutto, nonostante la Juventus abbia chiuso la Serie A 2021/2022 con un misero quarto posto senza mai lottare per lo scudetto. Per potersi assicurare un posto in Curva Scirea sarà necessario mettere sul tavolo 650 euro. Numeri lontanissimi dai 270 euro richiesti da Inter e Milan per un posto fisso nei rispettivi secondi anelli dello stadio San Siro. Il confronto non regge neanche se si vanno a guardare i primi anelli blu e verde dell’impianto milanese, per cui l’Inter chiede 395 euro ai propri tifosi contro i 385 euro del Milan.

La situazione è invece più allineata per quanto riguarda i settori meno “popolari”. L’Inter, ad esempio, ha stabilito che l’abbonamento annuale per le Poltroncine rosse centrali costerà 2.550 euro, contro i 2.700 euro richiesti dal Milan. Sono invece 2.560 gli euro richiesti dalla Juventus per un abbonamento nella Tribuna Est centrale dell’Allianz Stadium.