Juventus, il piano di Sarri per il Milan: se Higuain non ce la fa, spazio a Olivieri dell'U23

La Juventus è al lavoro per il ritorno in campo che coinciderà con la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Maurizio Sarri, nei prossimi giorni, scioglierà i suoi dubbi nel reparto offensivo dove destano preoccupazione le condizioni di Higuain. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, il tecnico toscano qualora non dovesse farcela l'ex rossonero, al centro dell’attacco potrebbe anche essere schierato Marco Olivieri, elemento che milita nella Juventus Under 23.