Juventus, la Giustizia Sportiva si muove per gli stipendi: possibile multa e penalizzazione

La Giustizia Sportiva, contro la Juventus, si sta concentrando sugli stipendi differiti nel 2019-20 e nel 2020-21. Il tema è quello delle carte "non depositate" che riguardano l'accordo per il pagamento differito di alcune mensilità, spiega La Gazzetta dello Sport. L'attenzione è soprattutto sulla seconda annata, con le scritture trovate in uno studio legale privato. L'inchiesta è all'inizio, poi si arriverà al bivio fra archiviazione e rinvio a giudizio, con i processi che potrebbero svolgersi in Primavera: possibile multa o una penalizzazione di uno o più punti, più un mese per i calciatori coinvolti.