Juventus-Milan, i doppi ex della sfida tra rossoneri e bianconeri

In avvicinamento alla gara tra Juventus e Milan si può guardare anche ai doppi ex delle 2 squadre. Nella formazione rossonera si possono segnalare Pioli e Ibrahimovic, con l'attuale allenatore rossonero che ha militato (da giocatore) nella Juventus per 3 stagioni mentre l'attaccante svedese per due annate dal 2004 al 2006. In casa bianconera, invece, figurano Andrea Pirlo e Leonardo Bonucci: se l'attuale tecnico bianconero e ex centrocampista ha contribuito a scrivere parte della gloriosa storia rossonera, il difensore laziale è rimasto a Milano una sola stagione tra polemiche e un addio burrascoso.