Juventus-Milan, i precedenti: i numeri sorridono ai bianconeri

Ci avviciniamo sempre di più alla gara dei rossoneri questa sera contro la Juventus per la semifinale di Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita. Mister Conceiçao ha subito la possibilità di portare una finale da nuovo allenatore del Milan.

Juventus Milan pronostico, i precedenti

Confronto numero 227 tra le due squadre, bilancio ampiamente in favore della Juventus con 88 vittorie contro le 65 del Milan. 73 i pareggi. Curioso come gli ultimi confronti siano stati così avari di reti: le ultime due partite sono terminate 0-0 con pochissime emozioni. Poi sono seguite una vittoria a testa per 0-1. L'ultima partita che ha visto entrambe le squadre in rete risale al 19 settembre 2021: 1-1. L'ultima partita con più di due reti risale al 9 maggio 2021: 0-3 per il Milan. Limitandoci alla Supercoppa italiana questo sarà il quarto confronto, ma il primo che non assegnerà direttamente il torneo. I precedenti sono: successo della Juve ai rigori nel 2003, successo del Milan ai rigori nel 2016, successo della Juventus per 1-0 nel 2019. Thiago Motta ha battuto il Milan in una sola occasione nei 6 precedenti, un 1-2 a San Siro alla guida dello Spezia in una partita fortemente condizionata dall'arbitraggio. Conceiçao ha sfidato la Juventus nella Champions 2020/21, eliminandola agli ottavi di finale con una vittoria 2-1 in Portogallo e una sconfitta 3-2 a Torino che ha promosso i lusitani in virtù dei gol segnati in trasferta.