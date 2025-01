Juventus-Milan senza Pulisic, la conferma di Conceiçao

vedi letture

Per Juventus-Milan di questo pomeriggio Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di Christian Pulisic, uscito anzitempo martedì sera contro il Como. A confermarlo è proprio il tecnico portoghese in conferenza stampa:

Come sta Pulisic, ci sarà?

"Anche se voglio lasciare il dubbio all'avversario domani esce sui giornali... Quindi dico che Pulisic è fuori, non voglio fare bluff. Anche in Portogallo era così. È fuori, non vogliamo rischiare, non ha niente di speciale ma non vogliamo rischiare. Se gioca una ventina di minuti rischia di aggravare la situazione e non voglio".