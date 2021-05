Juventus-Milan, un solo successo rossonero negli ultimi 13 confronti

Negli ultimi 13 confronti fra Juventus e Milan considerando tutte le competizioni, i rossoneri hanno battuto i bianconeri solamente in un’occasione, lo scorso anno a San Siro per 4-2. Dopo la vittoriosa (ai rigori, sul campo finì 1-1) Supercoppa Italiana giocata a Doha il 23 dicembre 2016, il Diavolo ha vinto in una sola occasione contro la Juventus. Domani sera servirà ina vittoria per continuare a coltivare il sogno di entrare in Champions League. Gli ultimi anni non sono esattamente favorevoli al Milan, ma la squadra di Stefano Pioli è intenzionata ad invertire la rotta.