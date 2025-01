Juventus, Motta: "Obiettivo Champions, con il Milan è importante"

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Vogliamo stare in zona Champions, abbiamo un'opportunità importante giocando in casa la sfida contro il Milan: cerchiamo la vittoria, ma il campionato non finisce domani": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta lo scontro diretto contro i rossoneri per ritrovare il successo. "Daremo il massimo con motivazioni e rispetto per l'avversario - continua in conferenza stampa - e siamo i primi a non essere contenti per i pareggi e per la classifica: dobbiamo fare una grande partita, vogliamo arrivarci al meglio". (ANSA).