Juventus, non solo Motta: del Bologna piacciono anche Calafiori e Zirkzee

"Juve, scatta l'operazione Motta: nel mirino Calafiori e Zirkzee". Questo è uno dei titoli più importanti tra quelli presenti oggi in prima pagina su La Stampa. si parla quindi di Juve e, nello specifico, della sua nuova guida tecnica. Il tecnico che ha portato il Bologna in Champions è sempre più nei radar bianconeri: firma vicina, con il suo arrivo sarebbe probabilmente più facile arrivare a due tra i principali obiettivi per il mercato estivo.

Non è un mistero che su Zirkzee, che ha una clausola da 40 milioni di euro, c'è da tempo anche il Milan che durante il prossimo mercato estivo farà un grande investimento in attacco. L'olandese è uno dei centravanti preferiti del club di via Aldo Rossi insieme a Sesko.