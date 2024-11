Juventus, oggi alle 11:00 la conferenza stampa di Thiago Motta

vedi letture

Ci avviciniamo a Milan-Juventus, in scena a San Siro sabato 23 novembre alle 18:00, visibile dai tifosi in diretta su DAZN. Per la partita, valida per la 13^ giornata di Serie A 24/25, Thiago Motta parlerà in conferenza stampa domani, venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 11:00. Il tecnico bianconero è alle prese con un'emergenza infortuni in attacco: sarà senza Milik, Vlahovic e Nico Gonzalez.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it